Остин: США привержена политике открытых дверей НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал заявку Киева на ускоренное вступление Украины в блок НАТО.

В воскресенье, 2 октября 2022 года, министр обороны Соединённых Штатов Ллой Остин в ходе пресс-конференции со своим австралийским коллегой Ричардом Марлзом заявил о своей приверженности политики «открытых дверей» НАТО.

Остин отметил, что невзирая на готовность принять новых член в НАТО, решения подобного рода принимаются не только США, но всеми входящими в блок странами, ввиду чего Пентагон не может гарантировать вступление Украины в Североатлантический альянса.