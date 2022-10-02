Остин: США привержена политике открытых дверей НАТО
Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал заявку Киева на ускоренное вступление Украины в блок НАТО.
В воскресенье, 2 октября 2022 года, министр обороны Соединённых Штатов Ллой Остин в ходе пресс-конференции со своим австралийским коллегой Ричардом Марлзом заявил о своей приверженности политики «открытых дверей» НАТО.
Остин отметил, что невзирая на готовность принять новых член в НАТО, решения подобного рода принимаются не только США, но всеми входящими в блок странами, ввиду чего Пентагон не может гарантировать вступление Украины в Североатлантический альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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