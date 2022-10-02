Telegraph: в Британии испугались ударов России со всех сторон

Глава британского Генштаба Тони Радакин опасается, что Россия может нанести удары по Лондону даже из космоса.

2 сентября начальник штаба обороны Соединённого Королевства Тони Радакин в своём интервью для британской газеты The Telegraph заявил, что Российская Федерация способна изолировать Великобританию от окружающего мира, выведя из строя системы связи и спутники.

Радакин пояснил, что Россия имеет не только ядерного оружия, которое в последнее время вызывает тревогу у многих западных политиков, но и внушительный подводный флот, а также силы в космосе, поэтому Вооружённые силы РФ могут нанести удар со всех сторон, что «представляет угрозу всему Западу».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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