Лидер «Хизбаллы» назвал смерть Амини в Иране «неясным инцидентом»

Лидер ливанского шиитского вооруженного движения «Хизбалла» в субботу назвал смерть Махсы Амини, чья смерть в Тегеране вызвала ежедневные демонстрации по всему Ирану - «расплывчатым инцидентом».

В телевизионном выступлении в субботу Хасан Насралла назвал смерть Махсы Амини «неясным инцидентом», подробности которого до сих пор неизвестны.

«Иран является мишенью, и каждый инцидент используется (...) и служит подстрекательством против власти», заявил лидер «Хизбаллы», близкого союзника Ирана, имеющего преобладающее влияние в Ливане.

«Иран сильнее, чем когда-либо, и это протестное движение его не затронет», — добавил Хасан Насралла.

В субботу демонстрации были организованы в нескольких университетах Ирана, в том числе в Тегеране, в священном городе Мешхед, втором городе страны, и в Карадже к западу от столицы. Протесты поддерживают западные правительства, и они проходят во многих городах Европы.