Визит в Одессу министра обороны Германии не продвинул поставки немецких танков Украине

В субботу министр обороны Германии Кристин Ламбрехт нанесла первый, неожиданный визит в Украину, сообщают украинские СМИ.

Кристин Ламбрехт посетила Одессу, говорится в сообщении министерства обороны Германии, где провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Украинские лидеры уже несколько недель обращаются к правительству Германии с просьбой разрешить поставку современных боевых танков, которые для ВСУ имеют большое значение ввиду потерь.

Ни одна страна НАТО пока не поставляла современные танки Киеву, вместо обещанных «Леопардов» страны блока ищут возможности поставок старых советских боевых машин.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил недавно, что не хочет заниматься поставками оружия в одиночку и принимать решения только в консультации со своими западными союзниками.