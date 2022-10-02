Вашингтон вернул в Каракас заключенных «нарко-племянников» первой леди Венесуэлы
Президент США Джо Байден заявил в субботу, 1 октября, об освобождении Венесуэлой семи американских заключенных «после многих лет необоснованного задержания», сообщает AFP.
«Сегодня, после нескольких лет неправомерного задержания в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана», — сообщил Джо Байден.
Правительство Венесуэлы со своей стороны сообщило в пресс-релизе, что «после ряда консультаций, проведенных с 5 марта с представителями американского правительства, была достигнута договоренность об освобождение двух молодых венесуэльцев, несправедливо заключенных в тюрьму в США».
Двое освобожденных венесуэльцев были идентифицированы Вашингтоном как Эфраин Антонио Кампо Флорес и Франки Франсиско Флорес де Фрейтас и являются племянниками первой леди Венесуэлы Силии Флорес. В 2017 году они были приговорены к 18 годам тюремного заключения в Нью-Йорке за незаконный оборот наркотиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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