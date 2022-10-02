Ллойд Остин прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в субботу, что США являются приверженцами политики «открытых дверей» для новых членов НАТО, но заявка Украины будет рассмотрена в общем порядке, сообщает Минобороны США.

«…то, как происходит (прием новых государств-членов) действительно является вопросом, который решается 30 странами, которые проводят голосование, а также страной, которая стремится вступить в НАТО», — заявил шеф Пентагона.

Как и остальные главы Минобороны стран НАТО, Остин отметил, что США заняты поддержкой боеспособности ВСУ, что для них является сейчас главной целью.

Мнения стран-членов НАТО по удовлетворению заявки Киева о внеочередном принятии в Альянс достаточно сдержаны. В большинстве своем они утверждают, что военный блок не хочет быть прямо втянутым в войну на Украине. Лидеры НАТО прозрачно намекают Киеву, что согласно Устава организации, страна на территории которой идут боевые действия не может стать ее членом.