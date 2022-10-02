Полянский рассказал о скандальном поведении Франции на заседании Совбеза ООН
Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский рассказал о провокационном поведении своего французского коллеги Николя де Ривьера на заседании Совета Безопасности по саботажу на газопроводах.
Как отметил в своем комментарии Полянский, пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов так и не получил возможность выступить на заседании, которое напрямую касается его компании.
Приглашенному в качестве спецдоклдачика Куприянов не дали ответить на поставленные в СБ ООН вопросы. Вместо этого председательствующая в этом органе в сентябре сторона – Франция в лице простпреда Николя де Ривьера просто «заткнула ему рот».
В этой связи Полянский считает, что французская дипломатия полностью себя изобличила, ведя не конкретный разговор, а политические игры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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