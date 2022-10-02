Немецкий регулятор предупредил, что цены на газ в ФРГ придется сдерживать до 2024 года

По оценкам Федерального сетевого агентства, запланированное сдерживание цен на газ должно действовать в течение почти двух лет, сообщает Немецкое агентство печати.

«Мы будем в какой-то напряженной ситуации, по крайней мере, до лета 2024 года», — заявил президент Netzagentur Клаус Мюллер в субботу.

По его словам, ограничение цен на газ до этого времени обязательно понадобится, а объемы российского газа, которые необходимо заменить - «огромны».

«Прежде всего, должны быть построены шесть терминалов сжиженного газа и соединение с внутренними районами, чтобы много газа могло поступать из Бельгии, Франции и Норвегии в Германию», отметил Мюллер.

Президент сетевого агентства еще раз призвал население максимально экономить электроэнергию.

«Если нам не удастся добиться хотя бы 20-процентной экономии в частных домохозяйствах, то мы не сможем обойтись в обычную зиму без сокращений в промышленности. Экономия энергии — это облегчение для вашего кошелька, но это также сохраняет рабочие места, добавленную стоимость и промышленные предприятия в Германии».