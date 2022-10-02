Качиньский заявил, что немцы считают поляков людьми второго сорта

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил о том, что поляки подвергаются дискриминации в Германии.

По словам политического лидера Польши, поляки становятся людьми второго сорта в немецких поездах.

«Польские депутаты Европарламента, например, едут первым классом в немецком поезде, немец садится, замечает, что они поляки, звонит кондуктору, чтобы тот их выгнал», —  цитирует политика «Вельт».

Немецкие политики назвали такое заявление «беспочвенным» и «абсурдным» и обвинили Качиньского в антигерманских настроениях.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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