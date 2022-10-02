Медики из Австралии объяснили, как коронавирус может повредить сердце
Грипп и Covid-19 могут повредить сердце, но с короной это происходит чаще и тяжелее, рассказали австралийские врачи, которые обнаружили возможную причину.
После болезни Covid-19 возрастает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это показало, в том числе, исследование в «Природной медицине».
Рабочая группа под руководством Аруты Куласингхе из Университета Квинсленда в настоящее время представляет анализ в области «Иммунологии», который объясняет лежащий в его основе механизм — по крайней мере, для некоторых наблюдаемых повреждений сердца.
Команда исследовала сердечную ткань семи пациентов с Covid из Бразилии и сравнила ее с материалом двух человек, умерших от гриппа, и шести человек, у которых не было ни одного из двух заболеваний.
«Covid-19 атакует ДНК сердца»
Они обнаружили четкие различия между людьми, страдающими коронавирусом, и теми, кто страдает гриппом.
«Когда мы исследовали образцы сердечной ткани больных гриппом, мы увидели, что вирусы вызвали чрезмерное воспаление», — говорит Джон Фрейзер, врач, участвовавший в исследовании: «С другой стороны, было показано, что Covid-19 поражает ДНК сердца, причем, вероятно, непосредственно, а не только в результате воспаления».
Забор сердечной ткани у живых людей опасен
Соответственно, Куласингхе и Ко не обнаружили никаких вирусных частиц в ткани сердца, а вместо этого изменили клеточную ткань, что можно объяснить повреждением ДНК и соответствующими попытками клетки восстановиться.
«Механизмы повреждения и восстановления ДНК способствуют генетической нестабильности и связаны с хроническими заболеваниями, такими как диабет, рак, атеросклероз и нейродегенеративные расстройства», — говорит Куласингхе.
Предыдущие данные о влиянии Covid-19 на сердце в основном основывались на биомаркерах в крови пациентов и физиологических измерениях, поскольку извлечение сердечной ткани у живых людей сопряжено с риском.
«Ковид не похож на грипп»
Однако исследование по-прежнему основано на очень небольшом наборе данных, поэтому рабочая группа хочет провести более крупное когортное исследование.
В конце концов, возможно, удастся разработать первоначальные терапевтические подходы, надеюсь те, кто этим занимается. Но одно для нее несомненно, говорит Фрейзер: «Мы четко доказали, что Covid не похож на грипп».
Опубликовано: Тарас Медведев
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