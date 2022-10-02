WP: Путин приказал обменять Медведчука на пленных «Азова» вопреки протестам ФСБ
Издание Washington Post утверждает, что агенты Федеральной службы безопасности были против приказа Путина обменять военнопленных запрещённого в РФ нацбатальона "Азов" на Медведчука.
Американская газета Washington Post опубликовала сообщение о том, что Владимир Путин якобы лично распорядился произвести обмен пленных "азовцев" на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, однако в руководстве ФСБ были решительно против подобной сделки.
По данным WP, Путин выступал с предложением по обмену Медведчука на пленных "Азова" несколько месяцев подряд, и сделка между Киевом и Москвой несколько раз срывалась.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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