WP: Путин приказал обменять Медведчука на пленных «Азова» вопреки протестам ФСБ

Издание Washington Post утверждает, что агенты Федеральной службы безопасности были против приказа Путина обменять военнопленных запрещённого в РФ нацбатальона "Азов" на Медведчука.

Американская газета Washington Post опубликовала сообщение о том, что Владимир Путин якобы лично распорядился произвести обмен пленных "азовцев" на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, однако в руководстве ФСБ были решительно против подобной сделки.

По данным WP, Путин выступал с предложением по обмену Медведчука на пленных "Азова" несколько месяцев подряд, и сделка между Киевом и Москвой несколько раз срывалась.