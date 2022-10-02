Милонов: в Госдуме готовят проект по отмене для отсрочки от мобилизации для депутатов

Российский политик Виталий Милонов сообщил о подготовке законопроекта по отмене отсрочки для депутатов в рамках частичной мобилизации.

Утром воскресенья представитель Государственной думы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов сообщил, что в ведомстве подготавливается законопроект, который позволит депутатам отказываться от отсрочки в рамках частичной мобилизации. По словам Милонова, желающие отправиться в зону спецоперации депутаты РФ смогут это сделать.

Также Виталий Милонов напомнил, что в соответствии с текущим законодательством, депутаты Госдумы не могут прогуливать работу, а поездки на фронт не предусмотрены по закону.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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