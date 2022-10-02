Reuters: 127 человек погибли при давке на футбольном матче в Индонезии
Издание Reuters утверждает, что на территории Индонезии футбольный матч привёл к гибели свыше ста человек.
2 октября в индонезийском Маланге состоялся футбольный матч, после которого фанаты проигравшей команды выбежали на поле, попытавшись устроить беспорядки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для поддержания порядка, однако это лишь привело к массовой давке.
В результате чрезвычайной ситуации в Мангале на футбольном поле скончалось не менее 127-ми человек, ещё 180 нуждаются в медицинской помощи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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