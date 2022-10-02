Глава Киево-Печерской Лавры задержан в Украине за вывоз церковного имущества
Украинские СМИ сообщают о задержании главы Киево-Печерской Лавры Митрополита Павла.
2 октября украинские Telegram-каналы новостного характера сообщили о задержании Митрополита Павла, который пытался вывезти имущество Киево-Печерской Лавры за границу. Митрополит был задержан на таможне, при себе у него были иконы и прочая церковная утварь, которую перед вывозом из Киево-Печерской Ларвы священнослужитель оформил на себя.
К текущему моменту неизвестно, какое количество имущества церкви Митрополит Павел уже успел отправить за рубеж с начала российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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