Reuters: диверсии на «Северных потоках» привели к крупнейшему выбросу метана

Газета Reuters утверждает, что ЧП на российских "Северных потоках" спровоцировали крупнейший выброс метана в атмосферу за всю историю.

2 октября журналисты американской газеты Reuters со ссылкой на представителей программы ООН по защите окружающей среды сообщили, что взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" спровоцировали самый крупный выброс метана в атмосферу, который когда-либо быз зарегистрирован.

По данным Reuters, уже сейчас на снимках со спутников виден огромный шлейф газа, идущий от мест взрыва на российских "Северных потоках" в Балтийском море.