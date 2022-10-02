Reuters: диверсии на «Северных потоках» привели к крупнейшему выбросу метана
Газета Reuters утверждает, что ЧП на российских "Северных потоках" спровоцировали крупнейший выброс метана в атмосферу за всю историю.
2 октября журналисты американской газеты Reuters со ссылкой на представителей программы ООН по защите окружающей среды сообщили, что взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" спровоцировали самый крупный выброс метана в атмосферу, который когда-либо быз зарегистрирован.
По данным Reuters, уже сейчас на снимках со спутников виден огромный шлейф газа, идущий от мест взрыва на российских "Северных потоках" в Балтийском море.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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