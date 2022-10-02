Белорусские биатлонисты Алимбекова и Смольский сыграли свадьбу
Титулованные белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский поженились.
2 октября стало известно, что белорусская победительница Олимпиады 2018 года по биатлону Динара Алимбекова и серебряный медалист по биатлону Олимпийских игр в Пекине Антон Смольский сыграли свадьбу. Фотографию молодожёнов обнародовал Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Известно, что свадьба Смольского и Алибековой прошла ещё 1 октября, и на ней присутствовали лишь близкие друзья и родственники с обеих сторон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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