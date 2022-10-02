Times: премьер Британии Трасс и король Карл III поругались из-за климата

Издание The Times утверждает, что между премьер-министром Британии Лиз Трасс и королём Карлом третьим произошла небольшая ссора.

Газета The Times утверждает, что новоиспечённый британский король Карл третий намеревался посетить конференцию ООН по защите климата COP27, которая пройдёт в Шарм-эш-Шейхе, однако премьер-министр Великобритании Лиз Трасс решительно выступила против. При этом Трасс также не поедет на данное мероприятие.

Аналитики Times уверены, что после данной ссоры отношения между Карлом третьим и Лиз Трасс могут существенно испортиться, поскольку британский король является самоотверженным борцом за окружающую среду.