Глава британского Генштаба Тони Радакин утверждает, что российские войска могут нанести удар по Лондону прямо из космического пространства.

2 октября издание The Telegraph опубликовало интервью с командующим Генштаба Великобритании Тони Радакином, который утверждает, что российские войска обладают огромным потенциалом, являющимся угрозой для всего коллективного Запада. Радакин напомнил, что у России большой ядерный потенциал, внушительный флот и военные силы в космосе, способные атаковать Лондон.

Вместе с тем Тони Радакин уверен, что в случае нападения России на Великобританию Москва столкнётся с решительным и беспрецедентным ответом со стороны всего блока НАТО.