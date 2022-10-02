Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Глава британского Генштаба Тони Радакин утверждает, что российские войска могут нанести удар по Лондону прямо из космического пространства.
2 октября издание The Telegraph опубликовало интервью с командующим Генштаба Великобритании Тони Радакином, который утверждает, что российские войска обладают огромным потенциалом, являющимся угрозой для всего коллективного Запада. Радакин напомнил, что у России большой ядерный потенциал, внушительный флот и военные силы в космосе, способные атаковать Лондон.
Вместе с тем Тони Радакин уверен, что в случае нападения России на Великобританию Москва столкнётся с решительным и беспрецедентным ответом со стороны всего блока НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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