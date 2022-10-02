Офицер разведки Швейцарии и бывший советник НАТО Жак Бо утверждает, что Киев и западные страны попали в российскую ловушку.

Бывший советник Североатлантического альянса Жак Бо дал интервью порталу Grayzone, где сообщил, что страны коллективного Запада намеревались уничтожить российскую экономику, введя санкции против Москвы в начале спецоперации. По мнению Бо, с помощью санкций западные государства намеревались быстро завершить украинской конфликт.

Однако Жак Бо признаёт, что Запад попал в ловушку России, поскольку санкционное давление не смогло навредить российской экономике, нанеся ущерб лишь западному сектору финансов, в то время как спецоперация на Украине продолжается.