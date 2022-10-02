Армия Украины неспособна продолжать бой из-за отсутствия зимней формы

Украинское издание "Страна.ua" утверждает, что у солдат ВСУ наблюдается массовая нехватка зимнего обмундирования.

2 октября газета "Страна.ua" опубликовала интервью с украинским лейтенантом Ярославом М., который утверждает, что командование ВСУ не выдаёт зимнюю форму бойцам национальной армии. По словам Ярослава, российские войска уничтожили большинство украинских складов с зимней формой ещё в начале спецоперации.

Также украинский лейтенант признал, что нередко при приходе на склад бойцы ВСУ получают либо уже ношеную и непригодную форму, либо форму неподходящего размера.