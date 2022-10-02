NI: Байден должен вернуться к дипломатии для спасения Украины
Издание National Interest утверждает, что если Джо Байден хочет спасти Украину как государство, то он должен вернуться к дипломатии и возобновить переговоры с Россией.
2 октября экс-офицер вооружённых сил США& Дэвид Пайн опубликовал статью для журнала The National Interest, где сообщил, что Джозефу Байдену следует вернуться на путь дипломатии с Россией, если он желает сохранить украинское государство. По мнению Пайна, команда Байдена должна прекратить вводить антироссийские санкции и посылать войска в Восточную Европу.
Дэвид Пайн уверен, что начало разумного диалога с Россией поможет правительству Соединённых Штатов не только спасти Украину как страну, но и избежать ядерной войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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