Накануне парламентских выборов Трамп активизировал отношения с конспирологами
Уже несколько лет Дональд Трамп старается не расстраивать сторонников теории заговора QAnon, а за несколько недель до парламентских выборов экс-президент резко усилил свои связи с движением QAnon.
В своей соцсети Truth Social Трамп недавно поделился рисунком, опубликованным другим пользователем с более чем четырьмя миллионами подписчиков. На нем изображен Трамп с символом Q на куртке. На изображении также написано: «WWG1WGA» — аббревиатура девиза QAnon «Куда идет один из нас, мы пойдем вместе».
Сторонники ультраправой теории QAnon подозревают, что за всем, что происходит в мире, стоит клика, которая дергает за ниточки. Говорят, что в их число входят правительственные чиновники из так называемого «глубинного государства», которые якобы противодействовали Трампу во время его пребывания в должности.
Теория заговора носит антисемитский характер и имеет культовые черты. Движение было создано в онлайне около пяти лет назад. Идеология QAnon также распространилась в Германии на фоне пандемии коронавируса.
Эксперты отмечают особые симпатии Трампа к конспирологам. При этом сын экс-президента Эрик часто выступает на конференции американских конспирологов «ReAwaken America Tour».
Опубликовано: Тарас Медведев
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