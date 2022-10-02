Отбор газа из хранилищ Европы впервые с апреля превысил закачку

Пресс-служба газовых операторов Европы GIE утверждает, что впервые с апреля отбор газа из европейских газохранилищ превысил уровень закачки данного энергоресурса.

2 октября европейское агентство Gas Infrastructure Europe сообщило, сто по окончанию газовых суток 30 сентября газохранилища стран Евросоюза были заполнены лишь на 87,83 процентов, в то время как в последние пять суток темпы закачки газа в Европе снизились с 0,32 до 0,15 процентов.

Аналитики уверяют, что данные изменения связаны с опустошением газохранилища в Бельгии, которое хоть и является самым маленьким в Европейском союзе, всё же смогло вывести Европу к отрицательной динамике по уровню газоснабжения региона.