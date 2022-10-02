«Что-то будет»: соседка Бориса Моисеева призналась, что за неделю до смерти артиста заметила странное
По ее словам, она четыре года не видела певца, а недавно из его квартиры ночью выносили мебель, картины и другие вещи.
Уход из жизни 68-летнего Бориса Моисеева обрастает все новыми деталями. Как стало известно, незадолго до этого в квартире звезды начали происходить странные вещи, сообщает Космополитен.
Тело певца обнаружил его арт-директор, а также близкий друг Сергей Горох. В светской тусовке при этом говорят, будто Моисеев переписал свое имущество именно на Сергея. Брат музыканта, который живет в Канаде, заявил, что будет разбираться в этом деле.
А соседка Бориса Моисеева призналась, что в последние четыре года не видела артиста - равно, как и других звезд, которые утверждали, что навещали певца.
По ее словам, странности начались за неделю до ухода артиста. «Понимаете, выносят его мебель. Я это вижу, но не буду говорить, кто. Ночью неделю назад выносили все его картины, работы. Я тогда понимала: что-то будет. Это очень неприятно», — рассказала женщина.
Адвокат Маргарита Гаврилова сообщила, что Борис Моисеев за два месяца до смерти подписывал документы, но какие - не раскрывает. В эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ предположили: речь может идти о договоре пожизненной ренты.
Артист переписал на своего директора Сергей Гороха 3-крехкомнатную квартиру стоимостью более 70 миллионов рублей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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