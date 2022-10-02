Россия может атаковать инфраструктуру США из-за диверсии на «Северных потоках»
Обозреватель National Review Антонио Райт заявил, что возможная причастность США к диверсии на «Северных потоках» позволит России нанести ответный удар по американской инфраструктуре.
2 октября журналист Антонио Райт в своей колонке для американского журнала National Review рассказал о том, что может ожидать Соединённые Штаты в случае причастности к диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море.
Райт уверен, что если расследование докажет, что США имеют какое-либо отношение к четырём взрывам на ветках газопровода «Северный поток», Россия сможет прировнять Вашингтон к прямому участнику конфликта и нанести ответный удар по американской инфраструктуре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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