Обозреватель National Review Антонио Райт заявил, что возможная причастность США к диверсии на «Северных потоках» позволит России нанести ответный удар по американской инфраструктуре.

2 октября журналист Антонио Райт в своей колонке для американского журнала National Review рассказал о том, что может ожидать Соединённые Штаты в случае причастности к диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море.

Райт уверен, что если расследование докажет, что США имеют какое-либо отношение к четырём взрывам на ветках газопровода «Северный поток», Россия сможет прировнять Вашингтон к прямому участнику конфликта и нанести ответный удар по американской инфраструктуре.