Медики назвали продукты, которые надо есть ежедневно, чтобы защититься от рака

Исследования показали, что риск всех видов рака можно сократить на 30-40% с помощью правильного питания и здорового образа жизни.

Российские медики выявили продукты, замедляющие рост раковых клеток. В этот список вошли овощи, ягоды, зелень, орехи и кисло-молочные продукты.

Исследования онкологии показали: риск всех видов рака можно сократить на 30-40% с помощью правильного питания и здорового образа жизни. Более смелые медики считают, что данная цифра может быть намного выше - до 75%.

Кардиолог Ольга Бокери рассказала о целебной силе яблок, груш, бананов. По ее словам, польза этих фруктов в том, что в них есть растворимая клетчатка, препятствующая росту раковых клеток.

"Она помогает в борьбе с запорами, препятствует развитию рака в результате ограничения роста раковых клеток", - отметила специалист.

Российские ученые назвали и другие продукты, снижающие риски развития рака легких и толстой кишки. Это - чеснок, брокколи, грейпфрут, кисломолочные продукты.

Листовые овощи тоже являются отличным природным источником глюкозинолатов, обладают антибактериальным и противовирусным действиями, программируют раковые клетки на гибель, дезактивируют канцерогены и предотвращают формирование опухолей и метастаз.

Это - салат, лук-порей, шпинат, петрушка, щавель, сельдерей, укроп, кинза, базилик и другие листовые овощи.