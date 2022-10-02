Макгрегор: Россия и Германия не совершали диверсии на «Северных потоках»

Экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор уверен, что российские и немецкие спецслужбы непричастны ко взрывам на "Северных потоках" в Балтийском море.

Днём воскресенья бывший советник главы американского Пентагона Остина Дуглас Макгрегор сообщил, что спецагенты из России и Германии не имеют никакого отношения ко взрывам на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", обнаруженных датским энергетическим агентством ещё 26 сентября.

По мнению Макгрегора, осуществить преднамеренный подрыв российских газопроводов "Северный поток" могли лишь спецслужбы из США и Великобритании.