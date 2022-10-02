Макгрегор: Россия и Германия не совершали диверсии на «Северных потоках»
Экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор уверен, что российские и немецкие спецслужбы непричастны ко взрывам на "Северных потоках" в Балтийском море.
Днём воскресенья бывший советник главы американского Пентагона Остина Дуглас Макгрегор сообщил, что спецагенты из России и Германии не имеют никакого отношения ко взрывам на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", обнаруженных датским энергетическим агентством ещё 26 сентября.
По мнению Макгрегора, осуществить преднамеренный подрыв российских газопроводов "Северный поток" могли лишь спецслужбы из США и Великобритании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ISW: Путин отказался от обороны ЛНР, сконцентрировав силы в Херсоне и Запорожье
Макгрегор: Россия и Германия не совершали диверсии на «Северных потоках»
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
В Боснии и Герцеговине проходят выборы президента и парламента
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»