Макгрегор: Россия и Германия не совершали диверсии на «Северных потоках»

Экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор уверен, что российские и немецкие спецслужбы непричастны ко взрывам на "Северных потоках" в Балтийском море.

Днём воскресенья бывший советник главы американского Пентагона Остина Дуглас Макгрегор сообщил, что спецагенты из России и Германии не имеют никакого отношения ко взрывам на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", обнаруженных датским энергетическим агентством ещё 26 сентября.

По мнению Макгрегора, осуществить преднамеренный подрыв российских газопроводов "Северный поток" могли лишь спецслужбы из США и Великобритании.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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