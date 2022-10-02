Le Figaro: Франция напугана заявкой Зеленского на членство Украины в НАТО

2 октября комментаторы интернет-издания Le Figaro прокомментировали недавние слова Зеленского о подачи заявления на вступление Украины в Североатлантический альянс.

Днём воскресенья регулярные читатели французского журнала Le Figaro оценили заявление Владимира Зеленского о том, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в ряды НАТО. Многие из прокомментировавших статью Le Figaro выразили надежду, что страны Североатлантического альянса заблокируют заявку Киева на членство в западном военном блоке.

Те же читатели Le Figaro уверены, что если Украину всё же примут в состав НАТО, то война между государствами-членами Североатлантического альянса и Россией станет неизбежной.