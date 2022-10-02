Обсерватории РФ обнаружили астероид диаметром полкилометра, сближающийся с Землёй

Сразу две обсерватории в России зафиксировали новый астероид с названием 2022 SE37, который сближается с нашей планетой.

2 октября пресс-служба института прикладной математики имени М. В. Келдыша сообщила, что две российские обсерватории в ночь на 1 октября засекли астероид, получивший название 2022 SE37. Данное небесное тело составляет полкилометра в диаметре и направляется прямо к Земле.

В институте имени Келдыша отметили, что данный астероид вращается вокруг солнца с периодичностью раз в 3,44 года, и на текущий момент не опасен для нашей планеты.