Обсерватории РФ обнаружили астероид диаметром полкилометра, сближающийся с Землёй
Сразу две обсерватории в России зафиксировали новый астероид с названием 2022 SE37, который сближается с нашей планетой.
2 октября пресс-служба института прикладной математики имени М. В. Келдыша сообщила, что две российские обсерватории в ночь на 1 октября засекли астероид, получивший название 2022 SE37. Данное небесное тело составляет полкилометра в диаметре и направляется прямо к Земле.
В институте имени Келдыша отметили, что данный астероид вращается вокруг солнца с периодичностью раз в 3,44 года, и на текущий момент не опасен для нашей планеты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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