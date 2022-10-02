Ксения Собчак заявила, что телеведущая с Первого канала Екатерина Андреева вылетела в Стамбул
Звезда экрана была замечена утром в очереди к стойке регистрации российской авиакомпании «Аэрофлот».
Ксения Собчак задалась вопросом: почему поездка Екатерины Андреевой не в фокусе внимания общественности, тогда как ее походы в визовые центры оборачиваются скандалами.
«Стамбул город красивый, каждый имеет право на отдых. Но есть вопрос», — высказалась Ксения в Сети, удивившись, что слухи об "эмиграции"Екатерины еще не засорили соцсети.
Недавно поход 40-летней журналистки в посольство Израиля вызвал очень бурное обсуждение в Интернете. Пользователи пришли к выводу, что Собчак намерена покинуть страну и получить новый паспорт.
Блогерша опровергла эти сплетни. «Видимо, слухи об отъезде я должна комментировать регулярно. Еще раз: я в России, со своей Родиной. Как говорится, и в горе, и в радости», — сообщила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ксения возмущена тем, что за ее передвижениями следит вся страна, тогда как другим звездам российских экранов столько внимания не уделяется.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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