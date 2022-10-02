МИД Италии вызвал посла России Сергея Разова
Итальянское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в Риме Сергея Разова.
2 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на источник в российском посольстве, сообщило о том, что Министерство иностранных дел Италии вызвало Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Итальянской Республике Сергея Разова.
Отмечается, что в настоящее время причина по которой Разов был вызван в итальянское внешнеполитическое ведомство неизвестна, но после окончания встречи российского дипломата с представителями МИДа Италии, дипмиссия подготовит официальный комментарий по данному поводу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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