МИД Италии вызвал посла России Сергея Разова

Итальянское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в Риме Сергея Разова.

2 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на источник в российском посольстве, сообщило о том, что Министерство иностранных дел Италии вызвало Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Итальянской Республике Сергея Разова.

Отмечается, что в настоящее время причина по которой Разов был вызван в итальянское внешнеполитическое ведомство неизвестна, но после окончания встречи российского дипломата с представителями МИДа Италии, дипмиссия подготовит официальный комментарий по данному поводу.