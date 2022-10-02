Президенты стран Центральной и Восточной Европы поддержали присоединение Украины к НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис и 7 других президентов стран Центральной и Восточной Европы поддержали заявку Зеленского о вступлении Украины в НАТО.

2 октября президенты Румынии, Литвы, Польши, Северной Македонии, Словакии, Черногории, Чехии и Эстонии подписали коллективное заявление в поддержку вхождения Украины в Североатлантический альянс.

Руководители стран Центральной и Восточной Европы также выступили против вхождения в состав России четырёх новых регионов по итогам прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов, в знак поддержки киевского режима.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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