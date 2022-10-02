Церемония прощания с Борисом Моисеевым началась на Троекуровском кладбище Москвы

Днём 2 октября на московском Троекуровском кладбище стартовала церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым.

В воскресенье днём тысячи поклонников российского певца Бориса Моисеева пришли на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы проститься с горячо любимым артистом, скончавшимся 27 сентября. Известно, что на церемонию прощания с Моисеевым пришли такие коллеги певца как Николай Басков и Филипп Киркоров.

По данным ряда российских СМИ, Борис Моисеев умер на 69-ом году жизни после продолжительной болезни: в 2015 году Моисеев перенёс второй инсульт, после чего остался парализован и потерял дар речи.