Церемония прощания с Борисом Моисеевым началась на Троекуровском кладбище Москвы
Днём 2 октября на московском Троекуровском кладбище стартовала церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым.
В воскресенье днём тысячи поклонников российского певца Бориса Моисеева пришли на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы проститься с горячо любимым артистом, скончавшимся 27 сентября. Известно, что на церемонию прощания с Моисеевым пришли такие коллеги певца как Николай Басков и Филипп Киркоров.
По данным ряда российских СМИ, Борис Моисеев умер на 69-ом году жизни после продолжительной болезни: в 2015 году Моисеев перенёс второй инсульт, после чего остался парализован и потерял дар речи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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