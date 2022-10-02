Девять стран НАТО поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс
Пресс-служба НАТО сообщила, что девять стран-участниц альянса подписали заявление с требованием предоставить Украине членство в организации.
Днём 2 октября НАТО опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что такие члены альянса как Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Словакия и Румыния поддержали принятие Украины в Североатлантический альянс, призвав все западные страны нарастить военную поддержку Киева.
Примечательно, что накануне экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Владимира Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО приближает начало Третьей мировой войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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