Пресс-служба НАТО сообщила, что девять стран-участниц альянса подписали заявление с требованием предоставить Украине членство в организации.

Днём 2 октября НАТО опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что такие члены альянса как Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Словакия и Румыния поддержали принятие Украины в Североатлантический альянс, призвав все западные страны нарастить военную поддержку Киева.

Примечательно, что накануне экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Владимира Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО приближает начало Третьей мировой войны.