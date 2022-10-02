Папа Римский Франциск попросил Путина и Зеленского закончить конфликт в Украине

2 октября глава католической церкви Папа Римский Франциск обратился к президентам Украины и России.

В воскресенье днём пресс-служба Папы Римского Франциска сообщила, что святитель католичества выступил с личным призывом к Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно положить конец конфликту на территории Украины. По мнению Папы Римского, только лидеры этих двух стран могут остановить боевые действия.

Примечательно, что американское издание New York Times расценило недавнее выступление Владимира Путина на Красной площади как сигнал Западу о желании России во что бы то ни стало добиться успеха в специальной военной операции.