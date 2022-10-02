Конституционный суд России одобрил документы о принятии в состав федерации четырех новых регионов
Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает РИА Новости.
После церемонии подписания договоров о присоединении к России четырех новых регионов документы были направлены в КС России для принятия решения о соответствии прописанных там норм Конституции РФ.
В воскресенье Конституционный суд России одобрил эти договоры, что позволяет считать территорию присоединенных регионов – территорией Российской Федерацией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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