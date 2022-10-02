Конституционный суд России одобрил документы о принятии в состав федерации четырех новых регионов

Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает РИА Новости.

После церемонии подписания договоров о присоединении к России четырех новых регионов документы были направлены в КС России для принятия решения о соответствии прописанных там норм Конституции РФ.

В воскресенье Конституционный суд России одобрил эти договоры, что позволяет считать территорию присоединенных регионов – территорией Российской Федерацией.