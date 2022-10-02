Холодная еда в целях экономии: как в Британии переживают кризис
Жители Великобритании придумывают новые способы экономии. Некоторые перестали пользоваться плитами и микроволновками и едят продукты неподогретыми.
Люди экономят на всем, чтобы пережить кризис. Из-за подорожания бензина многие перестали ездить на машинах: теперь общественный транспорт переполнен, зато нет пробок.
Баснословные счета за "коммуналку" вынуждают британцев мыться в холодном душе и реже ходить в магазин за продуктами.
Из-за нехватки средств на оплату электроэнергии жители Британии отказываются от пользования электроприборами для разогрева пищи и предпочитают питаться холодной едой.
Из опроса социологов следует, что в каждой четвертой семье детям перед школой дают холодные завтраки.
Каждый десятый британец боится, что в следующем месяце нечем будет кормить семью.
Лиз Трасс предложила заморозить платежи по электроэнергии, чем только вызвала недовольство общественности: на счетах итак уже неподъемные суммы.
Политики и экономисты опасаются, что такая мера обойдется государству в 100 млрд фунтов стерлингов и нанесет непоправимый урон казне.
Опубликовано: Храмова Оксана
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