Холодная еда в целях экономии: как в Британии переживают кризис

Жители Великобритании придумывают новые способы экономии. Некоторые перестали пользоваться плитами и микроволновками и едят продукты неподогретыми.

Люди экономят на всем, чтобы пережить кризис. Из-за подорожания бензина многие перестали ездить на машинах: теперь общественный транспорт переполнен, зато нет пробок.

Баснословные счета за "коммуналку" вынуждают британцев мыться в холодном душе и реже ходить в магазин за продуктами.

Из-за нехватки средств на оплату электроэнергии жители Британии отказываются от пользования электроприборами для разогрева пищи и предпочитают питаться холодной едой.

Из опроса социологов следует, что в каждой четвертой семье детям перед школой дают холодные завтраки.

Каждый десятый британец боится, что в следующем месяце нечем будет кормить семью.

Лиз Трасс предложила заморозить платежи по электроэнергии, чем только вызвала недовольство общественности: на счетах итак уже неподъемные суммы.

Политики и экономисты опасаются, что такая мера обойдется государству в 100 млрд фунтов стерлингов и нанесет непоправимый урон казне.