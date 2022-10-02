Эксперт Курлович: России необходимо выиграть войну в космосе, чтобы ускорить решение задач СВО
России необходимо в кратчайшие сроки произвести заморозку всех недружественных спутниковых группировок, в том числе группировку Илона Маска, считает военный эксперт Василий Курлович.
В современной локальной войне преимущество остается за более технологичным противников, убежден эксперт.
«К примеру, спутниковая группировка миллиардера Маска сейчас напрямую работает против ВС России и не только на Донбассе и в двух подконтрольных областях. Starlink служит для наводки ракет на территорию Белгородской области и Крыма, то есть непосредственно участвует в войне.
60 спутников Starlink можно обезвредить, заморозив их возможность передавать сигнал, в том числе и применив тактическое ядерное оружие, которое создаст ЭМИ», - считает эксперт.
По мнению эксперта, когда ВСУ «ослепнут и оглохнут», они просто выйдут из строя. Прежде всего это касается «давальческого», высокотехнологичного, западного оружия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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