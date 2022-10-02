Эксперт Курлович: России необходимо выиграть войну в космосе, чтобы ускорить решение задач СВО

России необходимо в кратчайшие сроки произвести заморозку всех недружественных спутниковых группировок, в том числе группировку Илона Маска, считает военный эксперт Василий Курлович.

В современной локальной войне преимущество остается за более технологичным противников, убежден эксперт.

«К примеру, спутниковая группировка миллиардера Маска сейчас напрямую работает против ВС России и не только на Донбассе и в двух подконтрольных областях. Starlink служит для наводки ракет на территорию Белгородской области и Крыма, то есть непосредственно участвует в войне.

60 спутников Starlink можно обезвредить, заморозив их возможность передавать сигнал, в том числе и применив тактическое ядерное оружие, которое создаст ЭМИ», - считает эксперт.

По мнению эксперта, когда ВСУ «ослепнут и оглохнут», они просто выйдут из строя. Прежде всего это касается «давальческого», высокотехнологичного, западного оружия.