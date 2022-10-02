Ученые установили способ выявить ранний признак диабета до начала развития болезни

Это открытие позволяет распознать тяжелое заболевание на стадии его зарождения, и принять защитные меры.

Ученые Маастрихтского университета в Нидерландах исследовали роговицу у людей с разными стадиями диабета, а также здоровых - чтобы увидеть, как изменяется ее повреждение с течением болезни.

В итоге выяснилось: проблемы в глазных нервах появляются задолго до постановки диагноза, и увеличиваются по мере нарастающего нарушения метаболизма глюкозы. Ученые рассчитывают, что открытие позволит предсказывать диабет 2-го типа.

Сахарный диабет — поражение разных отделов нервной системы. Он влечет боли, онемение нижних и верхних конечностей, вызывает проблемы с внутренними органами и мышцами, сухость в глазах и потерю зрения.

Но выявить нарушения внутренних нервов чаще всего удается с появлением первых симптомов. А измерить повреждение глазных нервов, отмечают специалисты, относительно легко, и роговица открывает для этого «окно возможностей».

Голландские ученые для проверки этой теории изучили состояние нервов роговицы более чем у 3 тысяч мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 59 лет. Большинство (64,3%) имели нормальный метаболизм глюкозы, у 14,7% - был преддиабет с уровнем сахара чуть выше нормы, а у 21% — сахарный диабет 2-го типа.

Анализы и наблюдения за уровнем сахара пациентов показали: чем этот показатель выше, тем значимее повреждения нервов. По словам сотрудника Медицинского центра Маастрихтского университета, доктора Сары Мохтар, у диабетиков на 14% больше повреждений нервов, чем у людей с нормальным метаболизмом глюкозы.

По наблюдениям ученых, преддиабет переходит в диабет 2-го типа примерно за 4–5 лет.

Результаты этого исследования свидетельствуют: повышение сахара в крови повреждать нервы начинает задолго до более серьезной стадии болезни.