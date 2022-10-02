Стремоусов: Запад считает изменение статуса Херсонской области потерей своей собственности
Глава Херсонской области считает, что Запад не принял решение о вхождении региона в состав России, так как считает его своим.
Глава Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что коллективный Запад не принял решение о вхождении региона в состав России, так как считает его своей собственностью.
"Украины больше нет как независимого государства. Западные страны не хотят признавать итоги проведенных референдумов, так как считают присоединенные к России регионы своей собственностью", — сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что 30 сентября 2022 года президент России подписал указ о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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