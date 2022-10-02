Конституционный суд гарантировал новым регионам России право на родной язык

В Конституционном суде России заявили о праве жителей присоединенных регионов на родной язык.

Конституционный суд России гарантирует право жителей вновь присоединенных к Российской Федерации регионов пользоваться родным языком.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что вновь присоединенные регионы планируется объединить в отдельный федеральный округ.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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