Филипп Киркоров на прощании с Борисом Моисеевым попросил прощения у покойного

55-летний поп-король российской эстрады назвал коллегу своим «крестным отцом» на ТВ.

Церемония прощания с Борисом Моисеевым прошла сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Одним из первых на церемонию прибыл народный артист России Филипп Киркоров.

Он вспомнил об экс-жене Алле Пугачевой и покаялся перед умершим. 

«Боря причастен к моему профессиональному теледебюту, — рассказал Киркоров. — Крестная мать на телевидении у меня была Алла в "Рождественских встречах", и крестный отец Боря - в "Утренней почте"», - Филипп Бедросович признался, что Моиссеев из тех людей, которые всегда приходят на помощь.

«Боря, прости, что я в годы твоей болезни проявил бессознательное невнимание к тебе», - сказал Киркоров.

С Борисом Моисеевым также попрощались Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Николай Басков, Сергей Пенкин, Алена Апина, Александр Буйнов и многие другие звезды. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 













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