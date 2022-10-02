Филипп Киркоров на прощании с Борисом Моисеевым попросил прощения у покойного
55-летний поп-король российской эстрады назвал коллегу своим «крестным отцом» на ТВ.
Церемония прощания с Борисом Моисеевым прошла сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Одним из первых на церемонию прибыл народный артист России Филипп Киркоров.
Он вспомнил об экс-жене Алле Пугачевой и покаялся перед умершим.
«Боря причастен к моему профессиональному теледебюту, — рассказал Киркоров. — Крестная мать на телевидении у меня была Алла в "Рождественских встречах", и крестный отец Боря - в "Утренней почте"», - Филипп Бедросович признался, что Моиссеев из тех людей, которые всегда приходят на помощь.
«Боря, прости, что я в годы твоей болезни проявил бессознательное невнимание к тебе», - сказал Киркоров.
С Борисом Моисеевым также попрощались Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Николай Басков, Сергей Пенкин, Алена Апина, Александр Буйнов и многие другие звезды.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Александр Новак назвал заинтересованных в подрыве «Северного потока»
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Папа Франциск обратился напрямую к Путину с просьбой остановить спираль насилия и смерти из любви к своему народу
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели