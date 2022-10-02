Папа Римский обратился к президентам Украины и России
Папа Римский Франциск обратился к главам Украины и России с призывам остановить конфликт.
Глава Ватикана и католической церкви Франциск напарил обращение к главам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой остановить вооруженный конфликт.
"Папа Римский выражает глубочайшую озабоченность ситуацией в Украине и постоянно возрастающей ядерной угрозе. Понтифик призывает конфликтующие стороны сесть за стол переговоров",— говорится в сообщении.
Франциск призвал стороны уважать территориальную целостность стран и права людей, оказавшихся в эпицентре военного противостояния.
Опубликовано: Максим Алексеев
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