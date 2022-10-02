Папа Римский обратился к президентам Украины и России

Папа Римский Франциск обратился к главам Украины и России с призывам остановить конфликт.

Глава Ватикана и католической церкви Франциск напарил обращение к главам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой остановить вооруженный конфликт.

"Папа Римский выражает глубочайшую озабоченность ситуацией в Украине и постоянно возрастающей ядерной угрозе. Понтифик призывает конфликтующие стороны сесть за стол переговоров",— говорится в сообщении.

Франциск призвал стороны уважать территориальную целостность стран и права людей, оказавшихся в эпицентре военного противостояния.