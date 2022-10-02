Эксперты подсказали, какую мульчу использовать при защите туи на зиму
Сберечь от морозов и других природных испытаний предстоит как саму хвою, так и корни дерева.
Чтобы застраховать подземную часть туи от промерзания, нужно промульчировать почву в приствольном круге. Это позволит задержать в грунте влагу и тепло.
Но нужно учесть: чтобы мульча была эффективной, толщина слоя должна быть не менее 10-15 см.
Также важно, чтобы мульча была рыхлой и пропускала воздух.
В качестве укрывного материала для туи хорошо использовать компост, торф, солому, опилки, хвою, измельченную кору или шишки.
Опытные дачники также советуют закидать перед приходом холодов мульчу лапником, а по весне убрать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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