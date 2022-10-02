Эксперты подсказали, какую мульчу использовать при защите туи на зиму

Сберечь от морозов и других природных испытаний предстоит как саму хвою, так и корни дерева.

Чтобы застраховать подземную часть туи от промерзания, нужно промульчировать почву в приствольном круге. Это позволит задержать в грунте влагу и тепло.

Но нужно учесть: чтобы мульча была эффективной, толщина слоя должна быть не менее 10-15 см.

Также важно, чтобы мульча была рыхлой и пропускала воздух.

В качестве укрывного материала для туи хорошо использовать компост, торф, солому, опилки, хвою, измельченную кору или шишки.

Опытные дачники также советуют закидать перед приходом холодов мульчу лапником, а по весне убрать. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 