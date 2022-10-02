Папа Франциск обратился напрямую к Путину с просьбой остановить спираль насилия и смерти из любви к своему народу

Папа Римский Франциск обратился к президенту России Владимиру Путину в воскресенье, 2 октября с мольбой «остановить спираль насилия» на Украине.

Во время ангельской молитвы на площади Святого Петра Папа обратился к президенту Российской Федерации.

Его просьба в том, чтобы «остановить, в том числе из любви к своему народу, спираль насилия и смерти».

Это первый случай, когда Папа Римский прямо обращается к президенту России во время своей речи с начала конфликта 24 февраля.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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