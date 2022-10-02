Папа Франциск обратился напрямую к Путину с просьбой остановить спираль насилия и смерти из любви к своему народу
Папа Римский Франциск обратился к президенту России Владимиру Путину в воскресенье, 2 октября с мольбой «остановить спираль насилия» на Украине.
Во время ангельской молитвы на площади Святого Петра Папа обратился к президенту Российской Федерации.
Его просьба в том, чтобы «остановить, в том числе из любви к своему народу, спираль насилия и смерти».
Это первый случай, когда Папа Римский прямо обращается к президенту России во время своей речи с начала конфликта 24 февраля.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Папа Франциск обратился напрямую к Путину с просьбой остановить спираль насилия и смерти из любви к своему народу
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