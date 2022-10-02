Александр Новак назвал заинтересованных в подрыве «Северного потока»

Вице-премьер Российской Федерации назвал страны, заинтересованные в подрыве газопроводов "Северный поток".

В интервью телеканалу Россия вице-премьер Александр Новак назвал страны, заинтересованные в подрыве газопроводов "Северный поток". 

"В первую очередь мы заинтересованы выяснить, кто это сделал. В этом заинтересованы определенные страны, которые ранее не скрывали своих позиций", — сказал Новак.

Вице премьер напомнил, что США, Польша и Украина ранее заявляли, что сделаю все, чтобы эта инфраструктура перестала работать.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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