Не прошло и месяца, как британцы требуют ухода с поста нового премьер-министра Лиз Трасс
Согласно опросу YouGov, более половины британцев считают, что Лиз Трасс должна уйти с поста премьер-министра Великобритании.
Опрос, проведенный в пятницу, подчеркивает ущерб, нанесенный репутации Трасс и ее Консервативной партии огромным пакетом нефинансируемых налоговых льгот или «мини-бюджетом», обнародованным ее правительством неделю назад, что вызвало рекордное падение фунта и государственных облигаций и оставило ее партию позади оппозиционных лейбористов.
Около 51% из почти 5000 опрошенных британцев согласились с тем, что премьер-министр должен уйти в отставку, а 54% процента отметили, что вместе с ней должен уйти и глава Минфина Кваси Квартенг.
В итоге, недоверие к правительству привело к тому, что рейтинг тори рекордно снизился и дал лейбористам рекордное преимущество в 33 балла.
Опубликовано: Тарас Медведев
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