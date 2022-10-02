Не прошло и месяца, как британцы требуют ухода с поста нового премьер-министра Лиз Трасс

Согласно опросу YouGov, более половины британцев считают, что Лиз Трасс должна уйти с поста премьер-министра Великобритании.

Опрос, проведенный в пятницу, подчеркивает ущерб, нанесенный репутации Трасс и ее Консервативной партии огромным пакетом нефинансируемых налоговых льгот или «мини-бюджетом», обнародованным ее правительством неделю назад, что вызвало рекордное падение фунта и государственных облигаций и оставило ее партию позади оппозиционных лейбористов.

Около 51% из почти 5000 опрошенных британцев согласились с тем, что премьер-министр должен уйти в отставку, а 54% процента отметили, что вместе с ней должен уйти и глава Минфина Кваси Квартенг.

В итоге, недоверие к правительству привело к тому, что рейтинг тори рекордно снизился и дал лейбористам рекордное преимущество в 33 балла.