Артиста Бориса Моисеева похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России похоронили на московском Троекуровском кладбище.

РИА Новости передает о том, что заслуженного артиста Российской Федерации Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище российской столицы.

Певец ушел из жизни на 69-м году жизни. На кладбище состоялось прощание с артистом на которое прибыли близкие люди, друзья и многочисленные поклонники покойного, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина.

Борис Моисеев похоронен на 21 участке Троекуровского кладбища.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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