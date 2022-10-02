Артиста Бориса Моисеева похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
Заслуженного артиста России похоронили на московском Троекуровском кладбище.
РИА Новости передает о том, что заслуженного артиста Российской Федерации Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище российской столицы.
Певец ушел из жизни на 69-м году жизни. На кладбище состоялось прощание с артистом на которое прибыли близкие люди, друзья и многочисленные поклонники покойного, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина.
Борис Моисеев похоронен на 21 участке Троекуровского кладбища.
Опубликовано: Максим Алексеев
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