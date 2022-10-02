Молдавская оппозиция провела акцию в Кишиневе против президента Майи Санду
Представители оппозиционной партии провели в Кишиневе очередной митинг против президента страны.
РИА Новости передает о том, что в столице Молдавии прошел очередной массовый митинг представителе оппозиционной партии "Шор" с требованием отставки руководства страны и проведением досрочных парламентских выборов.
Участники уличной акции собрались около палаточного лагеря, разбитого около здания парламента Молдовы. Протестующие держали в руках платы с антиправительственными требованиями и государственные флаги страны.
К обычным гражданам присоединились и депутаты молдавского парламента от партии "Шор".
Опубликовано: Максим Алексеев
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