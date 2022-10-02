Президент и «Блондинка»: фильм о Мэрилин Монро вкрыл неприглядную правду о Джоне Кеннеди
Лента показывает неизвестные стороны образов лидера Америки и его легендарной любовницы.
Мэрилин Монро — одна из немногих актеров или актрис, заслуживших прилагательное «культовый».Тем не менее, были опасения, не нанесет ли репутационный ущерб образу актрисы скандальный биографический фильм режиссера Эндрю Доминика «Блондинка».
К слову, сам Доминик в интервью журналу Sight & Sound заявил, что его это не волнует. Свой фильм он снял на основе импрессионистического романа Джойса Кэрола Оутса.
Безусловно, "Блондинка" игнорирует многие интересные аспекты карьеры Монро - ее дар комедии, деловую хватку и так далее. Зато изображает другую версию актрисы, сенсационно сыгранную Анной де Армас, - некой светской мученицы.
Однако другая историческая фигура, появляющаяся в фильме Доминика, может потерять от него гораздо больше с точки зрения репутации, чем Монро. Это - президент Джон Кеннеди, который появляется только в одной 10-минутной сцене.
1962 год, Мэрилин в самолете, летящем из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Как только борт приземляется, двое телохранителей в костюмах запихивают ее в машину и отвозят в гостиничный номер, где ее ждет президент.
«Я рад тебя видеть, детка, — протягивает Кеннеди, лежа без рубашки в постели. - Это был адский день».
Работа актрисы в номере, как быстро поясняет Кеннеди, состоит в том, чтобы дать ему сексуальную разрядку в это тяжелое время, поэтому она возится с его брюками и выполняет свой патриотический долг.
«Почему Мэрилин делает все это? Чего хочет Мэрилин? — спрашивает она себя. - Или это сцена из фильма, где я играю роль известной актрисы-блондинки, встречающей мальчишески красивого лидера свободного мира?»
Мэрилин в шутку называет себя «обслуживанием номеров», но реальность куда мрачнее. Будучи прилетевшей исключительно для удовлетворения сексуальных аппетитов президента, она, по сути, стала жертвой торговли людьми.
А ее попытка поговорить с ним на равных пресекается на корню. "Тебе не нужно обо мне беспокоиться", — улыбается она, чтобы рассеять любые опасения, что не за горами еще один поцелуй и рассказ, — приводит к тому, что президент просто толкает ее вниз на кровать.
Вся эта сцена оставляет двойственное чувство, заставляя по-новому посмотреть на образы лидера Америки и его легендарной любовницы.
Человек, играющий Кеннеди, — датчанин Каспар Филлипсон, который имеет сверхъестественное сходство с бывшим президентом. 51-летний актер ранее уже несколько раз изображал Кеннеди, в том числе - в паре с Натали Портман в биографическом фильме Пабло Ларраина о Жаклин Кеннеди «Джеки».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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